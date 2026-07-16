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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 12.30 sıralarında Eskipazar Mahallesi'nde, ÇAYKUR Çay Fabrikası'nın karşısındaki sahilde meydana geldi. Denize giren 3 kişi, etkili olan dalgalar nedeniyle suda zor anlar yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan kişilerin, mevsimlik çay hasadı için İran'dan Trabzon'a gelen Bahram Doudkanlouymilan (35), Zeynelabidin Doudkanlouymilan (33) ve Omid Rahmanidoudkanlou (33) olduğu belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bahram Doudkanlouymilan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer iki işçinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.