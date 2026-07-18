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Kaynak: İHA

Gümüşhane'de serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılan 66 yaşındaki Feyzullah Koca, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmasının ardından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Koca, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Şiran ilçesine bağlı Pelitli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek amacıyla Kelkit Çayı'na giren iki kişiden biri olan Feyzullah Koca, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

YAKLAŞIK 2 KİLOMETRE AŞAĞIDA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye Şiran Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu Koca, akıntıya kapıldığı noktadan yaklaşık 2 kilometre aşağıda, Şiran Belediyesi itfaiye ekiplerince bilinci kapalı halde sudan çıkarıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzullah Koca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.