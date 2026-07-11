Kaynak: DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Kiğı ilçesi maden ocağı mevkisinde gerçekleşti. Öne sürülene göre, serinlemek için Peri Çayı’na giren Kiğı, Fuat Dağıstan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Kemal Övet, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Ali Kemal'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane morgunda yapılan otopsi işlemleri sonrası Kiğı Cemevi’ne getirilen Ali Kemal Övet’in cenazesi, ilçe merkezindeki aile kabristanında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.