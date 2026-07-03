Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Muğla’nın Datça ilçesinde 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Olay, Datça Uşaklar Sitesi sahilinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sahile giden Polat Esmer (18), denize girdikten sonra suya dalış yaptı. Bir süre sonra su yüzeyine çıkmayan genci fark eden arkadaşları panik yaşayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Denizin dibinde hareketsiz halde bulunan Polat Esmer, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak sahile getirildi. Sağlık ekipleri tarafından sahilde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Polat Esmer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.