Adana’da serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan 16 yaşındaki İsam İsmail’den acı haber geldi. Dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesinde kaybolan gencin cansız bedeni, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda suya girdiği noktanın kilometrelerce uzağında bulundu.

SERİNLEMEK İSTERKEN AKINTIYA KAPILDI

Olay, Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte sulama kanalına giren Suriye uyruklu İsam İsmail, bir süre sonra suyun şiddetine dayanamayarak çırpınmaya başladı. Arkadaşının gözleri önünde akıntıya kapılan genç, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edilerek geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

8 KİLOMETRE SONRA ACI BULUŞMA

Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, kanalın suyunu keserek arama sahasını genişletti. Gece boyunca süren titiz incelemeler neticesinde, talihsiz gencin cansız bedeni yaklaşık 8 kilometre mesafede bir kanal kapağına takılı halde bulundu. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan İsmail’in naaşı, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.