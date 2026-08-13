Serik'te korkutan yangın: Alevler villa ve lojmanlara ulaşmadan kontrol altına alındı

Yangın, Kadriye Mahallesi Deniz Caddesi yol kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü meydana geldi. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızlıca itfaiye, sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi.