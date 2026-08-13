Yangın, Kadriye Mahallesi Deniz Caddesi yol kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü meydana geldi. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızlıca itfaiye, sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi.
Serik'te korkutan yangın: Alevler villa ve lojmanlara ulaşmadan kontrol altına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda başlayan ve hızla büyüyen yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle çevredeki villalara ve otel lojmanına sıçramadan söndürüldü; olayda bir baraka kül olurken bir kişi dumandan etkilendi.Kaynak: İHA
6 İTFAİYE ARACIYLA MÜDAHALE EDİLDİ
Alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimine bağlı 6 araçla müdahale eden ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını yaklaşık 1 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alarak tamamen söndürdü.
BARAKA KÜL OLDU, SAHİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yerleşim alanlarına sıçraması son anda önlenen yangında, alan içerisinde bulunan bir baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen baraka sahibi Ramazan U.'ya ilk tıbbi müdahale olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince yapıldı.
Polis ekipleri, yangının kesin çıkış sebebinin tespiti amacıyla bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.