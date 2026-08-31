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Kaynak: İHA

Antalya’nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Orta Mahalle Çınaraltı Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 32 ADD 393 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Hanifi O. yönetimindeki 20 AJR 344 plakalı motosiklet çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Hanifi O. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Hanifi O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.