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Kaynak: DHA

Antalya’nın Serik ilçesinde direksiyon başında fenalaşan 71 yaşındaki Mehmet Erol Bozoğlu’nun kullandığı otomobil, refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan Bozoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Belek-Serik yolunda meydana geldi. Bozoğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, direksiyon başında fenalaştığı belirlenen Bozoğlu’nun kalbinin durduğu tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Bozoğlu, ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bozoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozoğlu’nun cenazesi hastane morguna konuldu.

Öte yandan otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.