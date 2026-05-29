Olay, Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerindeki bahçe evi ve ağıl bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yoğun çalışma sonucu yangın çevredeki doğal alanlara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıktığı bahçe evi ile hayvan ağılının kısa süre önce boşaltıldığı öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yapıların tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.