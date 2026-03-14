Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor ile Serikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı konuk ekip Serikspor 4-1 kazanmayı başardı.
Serikspor’un gollerini 1. dakikada Alexander Martynov, 15. dakikada Christian Nwachukwu, 38. dakikada Gökhan Altıparmak ve 79. dakikada Raymand Adeola kaydetti. Adana Demirspor’un tek golü ise 90+1. dakikada Kürşat Küçük’ten geldi.
Bu sonuçla Serikspor, 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 32’ye yükseltti. Adana Demirspor ise -51 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Adana Demirspor, gelecek hafta Ankara’da Keçiörengücü’nü konuk edecek. Serikspor ise evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.