Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor ile Serikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı konuk ekip Serikspor 4-1 kazanmayı başardı.

Serikspor’un gollerini 1. dakikada Alexander Martynov, 15. dakikada Christian Nwachukwu, 38. dakikada Gökhan Altıparmak ve 79. dakikada Raymand Adeola kaydetti. Adana Demirspor’un tek golü ise 90+1. dakikada Kürşat Küçük’ten geldi.

Bu sonuçla Serikspor, 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 32’ye yükseltti. Adana Demirspor ise -51 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Adana Demirspor, gelecek hafta Ankara’da Keçiörengücü’nü konuk edecek. Serikspor ise evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.

