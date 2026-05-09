İtalya Serie B’de sezonun son haftası büyük heyecana sahne oldu. Gelecek sezon Serie A’da mücadele edecek iki takım netleşirken play-off hattındaki eşleşmeler de belli oldu.
VENEZIA SERIE A'YA DÖNDÜ
Şampiyonluğu geçtiğimiz hafta garantileyen Venezia, sezonun kapanış maçında Palermo ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 mağlup eden Venezia yeniden Serie A'ya döndü.
SERIE A'YA YÜKSELEN İKİNCİ TAKIM FORSINONE OLDU
Serie A’ya yükselen bir diğer takım ise Frosinone oldu. Evinde Mantova’yı ağırlayan Frosinone, sahadan 5-0’lık farklı galibiyetle ayrılarak sezonu ikinci sırada bitirdi ve Serie A biletini kaptı.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ DE NETLEŞTİ
Serie B’de play-off hattındaki eşleşmeler de netleşti. Monza ve Palermo doğrudan yarı finale yükselirken, Catanzaro, Modena, Juve Stabia ve Avellino ön eleme turunda mücadele edecek.