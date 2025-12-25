Transfermarkt’ın güncel piyasa değeri verileri sonrası Serie A’nın en değerli ilk 11’i açıklandı. Listede kendine yer bulan Kenan Yıldız, en değerli oyuncuları arasına adını yazdırdı.

SERİE A'NIN EN DEĞERLİ 11 OYUNCUSU

Transfermarkt verilerine göre Serie A’nın en pahalı ilk 11’i şu isimlerden oluştu:

Mile Svilar (Roma), Wesley (Roma), Alessandro Buongiorno (Napoli), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Dimarco (Inter), Nicolo Barella (Inter), Manu Kone (Roma), Nico Paz (Como), Kenan Yıldız (Juventus), Rafael Leao (Milan), Lautaro Martinez (Inter)

KENAN YILDIZ EN DEĞERLİ 3. OYUNCU

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, 75 milyon euro piyasa değeriyle Interli Lautaro Martinez ve Alessandro Bastoni’nin ardından Serie A’nın en değerli üçüncü oyuncusu oldu.