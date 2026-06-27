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Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez'e İtalya'dan talip çıktı.

Serie A ekibi Como'nun, teknik direktör Cesc Fabregas'ın isteği doğrultusunda Kolombiyalı stoper için sarı-kırmızılılarla temasa geçtiği öne sürüldü.

İtalyan basınındaki iddialara göre; 30 yaşındaki futbolcu da Serie A'da forma giymeye sıcak bakıyor.

GALATASARAY'IN TALEBİ 15 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetimin, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez için 15 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

Galatasaray'a 2023'te Tottenham'dan 9,5 milyon euro karşılığında transfer olan deneyimli savunmacı, sarı kırmızılı formayla toplam 121 maça çıktı.

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.