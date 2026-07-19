Seri katilin bu cinayetini okumaya yürek dayanmaz: Dehşetin en korkunç halkası Kütahya’da yaşandı

Yaşar Tekeli’nin, 2018 yılında adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yerleştiği Kütahya'da 2023 yılında 1 yıldır kayıp olarak aranan yeğeni Nagihan Uyğur'u cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü ortaya çıktı. Geçen yıl aydınlatılan olayda Tekeli’nin biri resmi, diğeri dini nikahlı 2 eşinin cinsel saldırıyı kabullenemediği ve genç kızı aynı evde istemedikleri, kurulan aile meclisinde de Nagihan Uyğur için ‘infaz’ kararı alındığı belirtildi. Tekeli’nin diğer akrabalarıyla birlikte genç kızı iple boğduktan sonra Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak’taki evin önündeki kuyuya attığı ve üzerini de betonla kapattığı kaydedildi. Cesedi AFAD ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Nagihan Uyğur toprağa verilirken, 8 şüpheliyle birlikte yargılanan Tekeli'nin bu suçtan da tutuklandığı bildirildi.