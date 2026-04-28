DEV PROJEDE RAYLAR TEST EDİLİYOR

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi’nin en kritik aşamalarından biri olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde inşaat çalışmaları sona erdi. Altyapı, üstyapı ve sinyalizasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, yüksek hızlı tren setleri güzergah üzerinde test sürüşlerine resmen başladı.

İSTANBUL-EDİRNE ARASI 90 DAKİKA

Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı ve elektrikli olarak inşa edilen dev hat, ulaşım sürelerinde devrim yaratacak. Proje tamamlandığında yolcu taşımacılığında 4 saatlik seyahat süresi 1 saat 30 dakikaya inecek. Yük taşımacılığında ise 8 saat 30 dakikalık süre 3 saat 30 dakikaya inecek.

Toplam üç etaptan oluşan projede, est sürüşlerinin ardından hattın tam kapasiteyle hizmete girmesi bekleniyor. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etaplarından oluşuyor.