Sevilla ile güçlü bir bağa sahip olan Sergio Ramos, bu kez futbolculuk kariyerinin ötesinde bir adımla gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre deneyimli savunmacı, Sevilla’yı satın alma planı doğrultusunda harekete geçti.

KRİTİK TOPLANTI GÜNDEMDE

İspanyol basınından AS’ta yer alan bilgilere göre Sergio Ramos, Sevilla’nın geleceğini ilgilendiren önemli bir sürecin eşiğinde. Önümüzdeki günlerde kulübün satışıyla ilgili kritik bir toplantının yapılması bekleniyor.

RAMOS ANA HİSSEDARLARLA MASAYA OTURACAK

Haberde, kulübü satın alma konusunda kararlı olduğu belirtilen Sergio Ramos’un, avukatıyla birlikte Sevilla’nın ana hissedarlarıyla görüşme gerçekleştireceği aktarıldı. Tecrübeli ismin, toplantıda satın alma şartlarını ve olası yol haritasını netleştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

SEVILLA İLE ÖZEL BAĞI VAR

Sevilla altyapısından yetişen Sergio Ramos, kariyerinde iki farklı dönemde İspanyol ekibinin formasını giydi. Deneyimli savunmacı, Sevilla’da çıktığı 87 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Ramos’un kulübe olan bağlılığını bu kez bir yatırım hamlesiyle göstermeye hazırlanması, İspanya futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.