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Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, Sergio Ramos'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. Savunmada yaşanan sakatlıkların ardından deneyimli bir stoper arayışına giren İngiliz ekibinin, 40 yaşındaki İspanyol futbolcuyu gündemine aldığı belirtildi.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, vatandaşı Sergio Ramos'u ikna edebilmek için transfer görüşmelerine doğrudan dahil oldu.

EMERY RAMOS İLE GÖRÜŞTÜ

Haberde Emery'nin Ramos ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve savunma hattındaki eksikliği tecrübeli futbolcunun liderliğiyle gidermek istediği öne sürüldü.

Monterrey macerasının ardından serbest statüde bulunan Ramos ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia edildi.

SAĞLIK KONTROLÜ İDDİASI

Aston Villa'nın önümüzdeki günlerde Sergio Ramos için sağlık kontrolü planladığı da haberin ayrıntıları arasında yer aldı.

Transferin tamamlanması halinde kariyerinde Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sevilla ve Monterrey formalarını giyen Ramos, ilk kez Premier Lig'de mücadele edecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİBİ

Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele eden Aston Villa, 14 Ekim'de Fenerbahçe'yi Villa Park'ta ağırlayacak, 24 Kasım'da ise Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşacak.

Ancak Ramos'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda bildirilmemiş olması nedeniyle transferin gerçekleşmesi halinde dahi bu aşamada Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyeceği belirtildi.