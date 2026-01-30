Sanat dünyasında dijitalleşme 2026 itibarıyla daha da hız kazandı. Pek çok müze ve galeri, fiziksel sergilerin yanında çevrim içi turlar ve dijital sergi deneyimleri sunmaya başladı.

Uzmanlara göre bu dönüşüm, özellikle genç kuşağın sanata erişimini kolaylaştırıyor. Artık izleyiciler, farklı şehirlerdeki müzelere tek bir ekran üzerinden ulaşabiliyor, sergileri telefonlarıyla gezebiliyor.

QR kodla yönlendirilen sergi alanları, sanal gerçeklik uygulamaları ve interaktif sanat projeleri kültür dünyasının yeni normali haline gelirken, dijital sergiler yalnızca bir alternatif değil, başlı başına yeni bir sanat deneyimi olarak görülüyor.

Kültür kurumları ise bu yöntemle daha geniş kitlelere ulaşmayı ve sanatı daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Dünyada Louvre ve British Museum gibi büyük müzeler dijital turlar sunarken, Türkiye’de de İstanbul Modern, Pera Müzesi ve Sakıp Sabancı Müzesi çevrim içi sergi arşivleriyle bu dönüşüme ayak uyduruyor. Google Arts & Culture gibi platformlar ise sanatın küresel ölçekte ekrana taşınmasında önemli rol oynuyor.

DÜNYADAN POPÜLER DİJİTAL SERGİ ÖRNEKLERİ

Louvre (Paris) – Online Müze Turları

Louvre, birçok koleksiyonunu çevrim içi gezilebilir şekilde sunuyor. Özellikle Mona Lisa salonu ve Antik Mısır bölümü en çok ziyaret edilenlerden.



British Museum (Londra) – Sanal Koleksiyon Gezisi

British Museum, Google Arts & Culture ile birlikte dijital turlar ve yüksek çözünürlüklü eser inceleme imkânı sağlıyor.



MoMA (New York) – Dijital Sergi Arşivi

Modern sanatın en büyük adreslerinden MoMA, sergilerini çevrim içi içeriklerle destekliyor. Video anlatımlar ve interaktif koleksiyonlar çok popüler.



Van Gogh Museum – Sanal Sergiler

Van Gogh’un eserleri, dijital formatta detaylı şekilde incelenebiliyor. Özellikle genç kullanıcılar arasında viral oluyor.



Google Arts & Culture Projeleri

Dünyanın en büyük dijital sergi platformlarından biri. Binlerce müze burada sanal sergi açıyor.

TÜRKİYE’DEN DİJİTAL SERGİ ÖRNEKLERİ

İstanbul Modern – Çevrim içi Sergiler

İstanbul Modern, hem dijital sergi arşivi hem de online turlar sunuyor. Türkiye’de bu alanda en aktif kurumların başında geliyor.



Pera Müzesi – Online Koleksiyon ve Sergi İçerikleri

Pera, sergilerini dijital anlatımlarla destekliyor. Özellikle sanat tarihi meraklıları için güçlü bir kaynak.



Sakıp Sabancı Müzesi – Dijital Sergi Arşivi

Sabancı Müzesi, geçmiş sergilerini çevrim içi erişime açıyor ve sanal tur seçenekleri sunuyor.



Salt Araştırma ve Dijital Arşiv

Salt, sergilerden çok dijital kültür arşiviyle öne çıkıyor. Fotoğraf, belge ve koleksiyonlara online erişim sağlıyor.