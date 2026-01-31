Çıkan kulis bilgilerine göre Beşiktaş’ta hoca konusunda değişiklik yaşanabilir. Özellikle Sergen Yalçın’ın transferde etkisiz olması ve Rafa Silva’nın takımdan gönderilmesi tepkileri arttırdı.
Sergen Yalçın’ın tahtı sallanıyor: Beşiktaş’ta Şenol Güneş sürprizi, tek şart var
Beşiktaş’ta kriz üstüne kriz yaşanıyor. Transfer geri kalan ve son olarak Süper Lig’de düşme hattında olan Eyüpspor’a mağlup olan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın’ın koltuğu sallanıyor. Sahaya konulan oyundan memnun olmayan taraftarlar Yalçın’ın gitmesini istiyor. Yerine ise o isim bekleniyor…Derleyen: Furkan Çelik
BEŞİKTAŞ’TA ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ
Eğer teknik direktörlük konusunda değişiklik yapılması durumunda birinin Beşiktaş’ın eski teknik direktörü ve kulübü 2 sezon üst üste şampiyon yapan Trabzonspor’un efsanesi Şenol Güneş’in gündemde olduğu ifade edildi.
Şenol Güneş’in adı, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinden önce yine Beşiktaş ile anılmıştı.
Şenol Güneş, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada 2 kulüpten teklif aldığını ancak ülke seçimi noktasında çalışmayı düşünmediğini ifade etmişti.
TEKLİF GELİRSE ONAY ÇIKACAK
Şenol Güneş’e Beşiktaş’tan teklif gelmesi durumunda bu teklifi kabul edebileceği konuşuluyor.
Siyah-Beyazlı camiada çok olumlu bir iz bırakan Şenol Güneş en son Trabzonspor’u çalıştırmış; ancak saha sonuçları iyi gitmediği için görevinden ayrılmak durumunda kalmıştı.
Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan gelecek teklife ise tek şartla kabul edeceği ifade edildi.
Güneş, gelmesi durumunda kendi ekibiyle gelmek istediği ve transferleri ona göre yapmak istediği iddia edildi.