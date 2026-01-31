Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
Sergen Yalçın'ın tahtı sallanıyor: Beşiktaş'ta Şenol Güneş sürprizi, tek şart var

Sergen Yalçın'ın tahtı sallanıyor: Beşiktaş'ta Şenol Güneş sürprizi, tek şart var

Beşiktaş’ta kriz üstüne kriz yaşanıyor. Transfer geri kalan ve son olarak Süper Lig’de düşme hattında olan Eyüpspor’a mağlup olan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın’ın koltuğu sallanıyor. Sahaya konulan oyundan memnun olmayan taraftarlar Yalçın’ın gitmesini istiyor. Yerine ise o isim bekleniyor…

Sergen Yalçın’ın tahtı sallanıyor: Beşiktaş’ta Şenol Güneş sürprizi, tek şart var - Resim: 1

Çıkan kulis bilgilerine göre Beşiktaş’ta hoca konusunda değişiklik yaşanabilir. Özellikle Sergen Yalçın’ın transferde etkisiz olması ve Rafa Silva’nın takımdan gönderilmesi tepkileri arttırdı.

Sergen Yalçın’ın tahtı sallanıyor: Beşiktaş’ta Şenol Güneş sürprizi, tek şart var - Resim: 2

BEŞİKTAŞ’TA ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ

Eğer teknik direktörlük konusunda değişiklik yapılması durumunda birinin Beşiktaş’ın eski teknik direktörü ve kulübü 2 sezon üst üste şampiyon yapan Trabzonspor’un efsanesi Şenol Güneş’in gündemde olduğu ifade edildi.

Sergen Yalçın’ın tahtı sallanıyor: Beşiktaş’ta Şenol Güneş sürprizi, tek şart var - Resim: 3

Şenol Güneş’in adı, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinden önce yine Beşiktaş ile anılmıştı.

Sergen Yalçın’ın tahtı sallanıyor: Beşiktaş’ta Şenol Güneş sürprizi, tek şart var - Resim: 4

Şenol Güneş, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada 2 kulüpten teklif aldığını ancak ülke seçimi noktasında çalışmayı düşünmediğini ifade etmişti.

Sergen Yalçın’ın tahtı sallanıyor: Beşiktaş’ta Şenol Güneş sürprizi, tek şart var - Resim: 5

TEKLİF GELİRSE ONAY ÇIKACAK

Şenol Güneş’e Beşiktaş’tan teklif gelmesi durumunda bu teklifi kabul edebileceği konuşuluyor.

Sergen Yalçın’ın tahtı sallanıyor: Beşiktaş’ta Şenol Güneş sürprizi, tek şart var - Resim: 6

Siyah-Beyazlı camiada çok olumlu bir iz bırakan Şenol Güneş en son Trabzonspor’u çalıştırmış; ancak saha sonuçları iyi gitmediği için görevinden ayrılmak durumunda kalmıştı.

Sergen Yalçın’ın tahtı sallanıyor: Beşiktaş’ta Şenol Güneş sürprizi, tek şart var - Resim: 7

Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan gelecek teklife ise tek şartla kabul edeceği ifade edildi.

Sergen Yalçın’ın tahtı sallanıyor: Beşiktaş’ta Şenol Güneş sürprizi, tek şart var - Resim: 8

Güneş, gelmesi durumunda kendi ekibiyle gelmek istediği ve transferleri ona göre yapmak istediği iddia edildi.

