Yeniçağ Gazetesi
06 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Sergen Yalçın’ın “Ne yeteneği var ki” dediği yıldız gol krallığında zirvede

Sergen Yalçın’ın “Ne yeteneği var ki” dediği yıldız gol krallığında zirvede

Bir dönem yaptığı yorumla gündem olan Sergen Yalçın’ın sözleri yeniden hatırlandı. Dünya Kupası’nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında zirveye ortak oldu.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Sergen Yalçın’ın “Ne yeteneği var ki” dediği yıldız gol krallığında zirvede - Resim: 1

Sergen Yalçın’ın geçmişte yaptığı Erling Haaland yorumu, Norveçli yıldızın son dönemdeki performansıyla yeniden gündeme geldi. Dünya Kupası’nda attığı gollerle dikkat çeken Haaland, gol krallığı yarışında zirveye ortak olarak yeni bir rekora doğru ilerliyor.

1 7
Sergen Yalçın’ın “Ne yeteneği var ki” dediği yıldız gol krallığında zirvede - Resim: 2

Yıllar önce sert sözlerle eleştirmişti

Halk TV’nin haberine göre, Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine başlamadan önce Sergen Yalçın, Erling Haaland için “Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki?” ifadelerini kullanmıştı.

2 7
Sergen Yalçın’ın “Ne yeteneği var ki” dediği yıldız gol krallığında zirvede - Resim: 3

“İsterse 80 gol atsın”

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra yorumculuğa dönen Yalçın, Dünya Kupası yayınında Candaş Tolga Işık’ın Haaland’la ilgili sözlerini hatırlatması üzerine görüşünü değiştirmedi.

Yalçın, “Oynuyor mu ki Haaland! Yok, işim olmaz. İsterse 80 gol atsın. Ben oyuncunun yeteneğine bakıyorum. Beni ilgilendirmiyor. İstediği kadar iyi oynasın.” ifadelerini kullandı.

3 7
Sergen Yalçın’ın “Ne yeteneği var ki” dediği yıldız gol krallığında zirvede - Resim: 4

Brezilya maçında yıldızlaştı

Norveç’in Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya’yı eleyerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada Haaland, takımının iki golünü de kaydederek galibiyetin mimarı oldu.

4 7
Sergen Yalçın’ın “Ne yeteneği var ki” dediği yıldız gol krallığında zirvede - Resim: 5

Gol krallığında zirveye ortak

Haaland, Dünya Kupası’nda oynadığı 5 maçta 7 gole ulaşarak gol krallığı yarışında Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Harry Kane ile birlikte zirvede yer aldı.

5 7
Sergen Yalçın’ın “Ne yeteneği var ki” dediği yıldız gol krallığında zirvede - Resim: 6

Sezon performansı dikkat çekiyor

25 yaşındaki golcü futbolcu, kulüp kariyerinde bu sezon çıktığı 64 resmi maçta 58 gol atıp 11 asist yaptı.

6 7
Sergen Yalçın’ın “Ne yeteneği var ki” dediği yıldız gol krallığında zirvede - Resim: 7

Norveç Milli Takımı formasıyla ise 55 karşılaşmada 64 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Haaland’ın güncel piyasa değeri ise 200 milyon euro olarak gösteriliyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro