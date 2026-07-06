Sergen Yalçın’ın geçmişte yaptığı Erling Haaland yorumu, Norveçli yıldızın son dönemdeki performansıyla yeniden gündeme geldi. Dünya Kupası’nda attığı gollerle dikkat çeken Haaland, gol krallığı yarışında zirveye ortak olarak yeni bir rekora doğru ilerliyor.
Sergen Yalçın’ın “Ne yeteneği var ki” dediği yıldız gol krallığında zirvede
Bir dönem yaptığı yorumla gündem olan Sergen Yalçın’ın sözleri yeniden hatırlandı. Dünya Kupası’nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında zirveye ortak oldu.Kaynak: Diğer
Yıllar önce sert sözlerle eleştirmişti
Halk TV’nin haberine göre, Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine başlamadan önce Sergen Yalçın, Erling Haaland için “Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki?” ifadelerini kullanmıştı.
“İsterse 80 gol atsın”
Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra yorumculuğa dönen Yalçın, Dünya Kupası yayınında Candaş Tolga Işık’ın Haaland’la ilgili sözlerini hatırlatması üzerine görüşünü değiştirmedi.
Yalçın, “Oynuyor mu ki Haaland! Yok, işim olmaz. İsterse 80 gol atsın. Ben oyuncunun yeteneğine bakıyorum. Beni ilgilendirmiyor. İstediği kadar iyi oynasın.” ifadelerini kullandı.
Brezilya maçında yıldızlaştı
Norveç’in Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya’yı eleyerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada Haaland, takımının iki golünü de kaydederek galibiyetin mimarı oldu.
Gol krallığında zirveye ortak
Haaland, Dünya Kupası’nda oynadığı 5 maçta 7 gole ulaşarak gol krallığı yarışında Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Harry Kane ile birlikte zirvede yer aldı.
Sezon performansı dikkat çekiyor
25 yaşındaki golcü futbolcu, kulüp kariyerinde bu sezon çıktığı 64 resmi maçta 58 gol atıp 11 asist yaptı.
Norveç Milli Takımı formasıyla ise 55 karşılaşmada 64 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Haaland’ın güncel piyasa değeri ise 200 milyon euro olarak gösteriliyor.