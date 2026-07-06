Sergen Yalçın’ın “Ne yeteneği var ki” dediği yıldız gol krallığında zirvede

“İsterse 80 gol atsın”

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra yorumculuğa dönen Yalçın, Dünya Kupası yayınında Candaş Tolga Işık’ın Haaland’la ilgili sözlerini hatırlatması üzerine görüşünü değiştirmedi.

Yalçın, “Oynuyor mu ki Haaland! Yok, işim olmaz. İsterse 80 gol atsın. Ben oyuncunun yeteneğine bakıyorum. Beni ilgilendirmiyor. İstediği kadar iyi oynasın.” ifadelerini kullandı.