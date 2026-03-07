Süper Lig'de gözler Dolmabahçe'de oynanacak dev derbiye çevrildi. Son haftalarda form grafiğini yükselten Beşiktaş, taraftarı önünde Galatasaray'ı mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.
Sergen Yalçın'ın imha planı belli oldu... İşte derbideki taktiği
Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın'ın maç için hazırladığı plan da netleşti. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ligde oynadığı son üç karşılaşmadan 9 puan çıkararak önemli bir ivme yakalayan siyah-beyazlı ekipte moraller oldukça yüksek. Hem ligdeki yükselişini devam ettirmek hem de ezeli rakibini yenerek taraftarını sevindirmek isteyen Beşiktaş'ta tüm odak noktası dev derbiye çevrilmiş durumda.
Siyah-beyazlı ekip 17 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile oyuncular arasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre 53 yaşındaki teknik adam, derbi için özel bir oyun planı hazırladı ve bunu futbolcularıyla paylaştı.
Yalçın'ın takımına verdiği mesajın ise oldukça net olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının oyuncularına, “Topu Galatasaray alsın, maçı biz kazanalım” dediği ifade edildi.
Bu plan doğrultusunda Beşiktaş'ın topa sahip olma konusunda rakibine alan bırakabileceği, ancak doğru anlarda yapılacak baskı ve hızlı geçişlerle gol bulmayı hedeflediği belirtiliyor.
Siyah-beyazlı ekip, ön alandaki oyuncuların pres gücünü kullanarak skora gitmeye çalışacak. Olaitan , Orkun Kökçü ve Oh Hyeon-gyu gibi isimlerin önde kuracağı baskının maçın kaderini belirleyebileceği değerlendiriliyor.
Sergen Yalçın'ın derbi öncesinde oldukça yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın son günlerinin büyük bölümünü analiz toplantılarına ayırdığı belirtildi.
Özellikle Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı karşılaşmaların detaylı şekilde incelendiği ve sarı-kırmızılı ekibin zayıf noktaları üzerinde çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Yalçın, bu toplantıları yalnızca teknik ekibiyle sınırlı tutmadı; zaman zaman oyuncularıyla bire bir görüşmeler de gerçekleştirdi.
Sergen Yalçın için sarı-kırmızılıların Salı günü Liverpool ile karşılaşacak olması da derbide Beşiktaş adına avantaj yaratabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.
Beşiktaş çalıştırıcısının futbolcularına sahada görmek istediği oyun düzeni hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği ve maç öncesinde takıma motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.