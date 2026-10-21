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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sözleşmesine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar gündeme gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 53 yaşındaki teknik adamla dört yıllık sözleşme imzalanacağını duyurmuştu.

Ay-yıldızlı ekibin başına geçen Sergen Yalçın'ın yıllık maaşı ve sözleşmesinde yer aldığı öne sürülen tazminat detayıyla ilgili de bir iddia ortaya atıldı.

SERGEN YALÇIN'IN YILLIK MAAŞI

Gazeteci İbrahim Seten'in aktardığı bilgilere göre; Sergen Yalçın, A Millî Takım'daki görevi karşılığında yıllık 2,5 milyon euro kazanacak.

Dört yıllık sözleşmenin tamamlanması durumunda deneyimli teknik adamın toplam kazancı 10 milyon euroya ulaşacak.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL TAZMİNAT MADDESİ İDDİASI

Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanabilecek olası bir yönetim değişikliğine karşı özel bir güvence bulunduğu da iddia edildi.

İbrahim Seten'in haberine göre; federasyonda göreve gelecek olası yeni bir yönetimin deneyimli teknik adamın sözleşmesini feshetmesi halinde Yalçın'a beş aylık maaşı tutarında tazminat ödenecek.

Yıllık 2,5 milyon euroluk ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre bu tutar yaklaşık 1 milyon 42 bin Euro'ya karşılık geliyor.

TFF henüz Sergen Yalçın'ın sözleşme detaylarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.