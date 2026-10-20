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A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör belirsizliği son buldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

A MİLLİ TAKIM'I ULUSLAR LİGİ'NDE 2 ÖNEMLİ MAÇ BEKLİYOR

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 maçını da kaybeden Ay-Yıldızlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kalan iki maçta ilk puanlarını arayacak.

SERGEN YALÇIN'IN EKİBİ NETLEŞTİ

Uluslar Ligi'nde oynanacak Belçika ve Fransa maçları öncesi Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'da birlilte çalışacağı isimler de büyük oranda netlik kazandı.

Beşiktaş'ta da birlikte çalıştığı isimlerden Murat Kaytaz, Ozan Köprülü, Niyazi Eniseler, Erol Ayçiçek, Emre Gürbüz ve Tarık Egeli A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alacak.

MİLLİ TAKIM TARİHİNİN 47. TEKNİK DİREKTÖRÜ

A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekibin 103 yıllık tarihinde görev yapan 47. teknik direktör olarak kayıtlara geçti. Milli Takım'ın ilk teknik direktörü Ali Sami Yen olurken, Yalçın'dan önce bu görevi son olarak Vincenzo Montella üstlendi.

Sergen Yalçın, aynı zamanda A Milli Takım tarihindeki 27. Türk teknik direktör olacak. Bugüne kadar millilerin başında 21 yabancı çalıştırıcı görev yaptı. Bu isimlerin 4'ü İtalyan, 4'ü Macar, 3'ü İngiliz, 3'ü Yugoslav, 2'si Alman, 2'si Rumen, 1'i Hollandalı, 1'i İskoç ve 1'i İrlandalıydı.

13 YILLIK ARANIN ARDINDAN YERLİ TEKNİK DİREKTÖR

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle A Milli Futbol Takımı'nda 13 yıl sonra yeniden Türk teknik direktör dönemi başlayacak.

Ay-yıldızlı ekibi çalıştıran son Türk teknik adam, 2013 yılında görev yapan Abdullah Avcı olmuştu. Avcı'nın ardından geçen süreçte A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu, Stefan Kuntz ve Vincenzo Montella üstlendi.

Sergen Yalçın, 2026 yılında göreve başlayarak millilerin teknik direktörlük koltuğunda 13 yıllık yerli çalıştırıcı hasretine son verecek.