Sezon sonu Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrılan Sergen Yalçıın siyah beyazlı kulüpte yürüttüğü transfer çalışmalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'40 YAŞINDA ADAM ALAMAM BENİM SİSTEMİME AYKIRI'

Başkan Serdal Adalı'nın kendisine sunduğu Robert Lewandowski önerisini kabul etmediğini ifade eden Sergen Yalçın, “Lewandowski’yi kabul etmedim. Başkana ‘Onu alacaksan Quaresma’yı da alalım dedim’ çok güldü. Hatta Ben de hazırım, 3-5 kilo verdim mi ben oynarım dedim. Banane Barcelona’da oynuyorsa 40 yaşında adam alamam. Benim kurmak istediğim sisteme aykırı. Bana Sörloth’u, Lukaku’yu al dedim alacaksan." diye konuştu.

LEWANDOWSKI'NİN MALİYETİNİ AÇIKLADI

Ayrıca Lewandowski'nin maliyetini de açıklayan Sergen Yalçın, “Lewandowski 15 milyon Euro imza parası, 12 milyon Euro da maaş istiyordu. Kötü mü yapmışım, iyi mi yapmışım? Biz Beşiktaşlıların menfaatlerini düşünüyoruz. Santrforum yokken Abraham’ı sattım Beşiktaş’ın geleceğini düşünerek. Siz bunları anlamayacak kadar seviyesizsiniz.” diyerek kendisini eleştirenlere de cevap verdi.

6 BÖLGEYE TRANSFER ŞART

Öte yandan "Fildişi Sahili’nde Sangare vardı onu alma düşüncemiz vardı. Kaleci Jorgensen vardı Chelsea’den. Onunla Facetime konuşuyorduk. Çocuk gelmek istiyordu. Hiçbir sorun yoktu. Çok uğraştık ama alamadık onu.” diyen Yalçın, Agbadou'nun yanına Başakşehir'den Opoku'yu da istediğini belirterek, "Agbadou’nun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu görmek istersen yanına da iyi bir stoper koyacaksın. İçerden çözelim çok maddi külfet olmasın diye Başakşehir’den Opoku’yu istedim. Kaleci, sol stoper, sol bek, 6 numara, iki kenar ve santrfor şart. Eğer buralara iyileri gelmezse hedef konuşulmaz." ifadelerini kullandı.