Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı ve mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

SEMİH KILIÇSOY YANITI

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yalçın’a, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy hakkında yöneltilen soru gündem oldu.

“Semih Kılıçsoy’u kadronuzda görmek ister misiniz?” sorusuna Yalçın, “Bugünün konusu değil. Ligin sonu. Semih bizim altyapımızdan çıkmış bir oyuncu. Orada devam etmeyecekse doğal olarak kendi kulübüne dönecek” yanıtını verdi.

SEMİH KILIÇSOY’UN DURUMU

Beşiktaş altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, sezon başında Cagliari’ye kiralık olarak transfer olmuştu. İtalyan ekibinde 25 maça çıkan genç oyuncu 4 gol kaydetti. Sözleşmesinde 12 milyon euro satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.