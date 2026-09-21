Süper Lig'de ilk 6 haftanın geride kalmasının ardından Samsunspor'un performansı tartışılırken, Sergen Yalçın ile Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır arasında sezon başında başlayan polemik yeniden gündeme geldi.

Kafa Sports YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda konuşan Sergen Yalçın, sezon başında Samsunspor'un geçen sezonki seviyesinin gerisinde kaldığı yönündeki değerlendirmesini hatırlattı.

Yalçın, o dönem sözlerine "Sergen Yalçın'ı ciddiye almıyorum" karşılığını veren Suat Çakır'a bu kez puan tablosu üzerinden yanıt verdi.

'BAK BİR PUAN CETVELİNE, ŞİMDİ CİDDİYE ALIYOR MUSUN?'

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Samsunspor Basın Sözcüsü umarım bu programları dikkatle dinliyordur. Sezon başında Samsunspor'un geçtiğimiz yılın oldukça gerisinde kaldığına dair bir tespitte bulunmuştum. Yaptığım şey bir eleştiri değil, yalnızca basit bir durum tespitiydi. Ancak kendisi buna karşılık olarak beni ciddiye almadığını ifade etti. Bak şimdi puan cetveline bakarsan ciddiye alırsın beni. Bak bir puan cetveline şimdi ciddiye alıyor musun?. Bu haftanın ardından bir açıklama daha yapsın da görelim. Bak, şimdi ciddiye almıştır muhtemelen"