Süper Lig’in 32. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesinde her iki takım da ilk 11’lerini açıkladı.

Sergen Yalçın’ın kadro tercihleri ise dikkat çekti.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Maxim, Gigado, Kozlowski, Camara, Bayo.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asslani, Salih, Cengiz Ünder, Rashica, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu.

SERGEN HOCA ROTASYONA GİTTİ

Sergen Yalçın, bu maçta alışılmış 11’in dışına çıkarak son haftalarda ilk 11’de şans vermediği birçok isme forma verdi.

Devre arasında transfer edilen savunma oyuncusu Yasin Özcan, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de ilk maçına çıkacak.

Deneyimli orta saha oyuncusu Salih Uçan son olarak 31 Ocak’ta oynanan Konyaspor maçında ilk 11’de yer almıştı. Mustafa Erhan Hekimoğlu ise bu sezon Beşiktaş formasıyla ikinci kez ilk 11’de sahaya çıkacak.

Geçtiğimiz hafta Karagümrük maçında stoper tandemine Emirhan ve Agbadou ile başlayan Beşiktaş, bu karşılaşmada ise Djalo–Felix ikilisiyle başlama kararı aldı.

Jota Silva, Beşiktaş formasıyla 6. kez ilk 11’de sahaya çıkacak. Cengiz Ünder 13., Taylan Antalyalı ise 8. kez ilk 11’de görev alacak.

3 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı ekipte bu karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz, cezalı durumda olan Rıdvan Yılmaz ve maç kadrosuna alınmayan Gökhan Sazdağı kadroda yer almadı.

HEDEF KUPA MAÇI

Beşiktaş, önümüzdeki hafta salı günü Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.