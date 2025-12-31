Sezonun ilk yarısında istikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, kadroya takviye yapmak adına Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki Salih Özcan için girişimlere başladı. Yönetimin oyuncu tarafıyla ilk teması kurduğu öğrenildi.

SERGEN YALÇIN’IN ORTA SAHA PLANI HAZIR

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, orta sahada “Ndidi – Salih – Orkun” üçlüsünün takıma ciddi katkı sağlayacağı görüşünde olduğu belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, Salih Özcan’ın transferiyle birlikte Orkun Kökçü’yü daha hücumcu bir rolde değerlendirmeyi planladığı kaydedildi.

BONSERVİS YOK, HEDEF BEDELSİZ TRANSFER

Beşiktaş cephesi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki milli futbolcu Salih Özcan için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Oyuncu tarafıyla sözü kesen Beşiktaş, Borussia Dortmund ile pazarlık halinde.

KARTAL KAYRA YILMAZ KALIYOR

Beşiktaş’ın öncesinde yolları ayırmayı planladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, son 2 maçta gösterdiği performans sayesinde teknik heyetten, “kalabilir” raporu aldı. Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz’ı rotasyonda değerlendirecek.

SALİH ÖZCAN SÜRE BULAMIYOR

2022 yılının yaz transfer döneminde bir diğer Alman ekibi Köln’den, Dortmund’a transfer olan Salih Özcan, bu sezon sadece 21 dakika sahada kaldı. Salih Özcan’ın beklediği süreleri bulamaması Beşiktaş’ın işini kolaylaştıracak.