Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“TARAFTARIN İYİ BİLMESİ GEREKEN BİR ŞEY VAR”

Yalçın, çeyrek final maçlarının zorlu geçtiğini belirterek Alanyaspor’un güçlü bir rakip olduğunu söyledi. İkinci yarıda zorlandıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Bugün oyuncularım konsantreydi ve iyi bir maç çıkardık. Tek tutunacak dalımız kaldı, camia bunu iyi bilmeli” dedi.

ORKUN KÖKÇÜ YORUMU

Orkun Kökçü hakkında da konuşan Yalçın, oyuncunun kaleye daha yakın bölgede daha verimli olduğunu belirterek, “Gol ve asistleri artmaya başladı. Çok yetenekli ve karakterli bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

“YENİ YAPILANMA SÜRECİNDEYİZ”

Beşiktaş’ın bir yeniden yapılanma sürecinde olduğunu vurgulayan Yalçın, sabır çağrısı yaparak, “Hiçbir şey bir anda olmuyor. Çalışıyoruz, sorunları çözmeye uğraşıyoruz. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Tecrübeli teknik adam, transfer döneminin ardından takımın daha iyi bir seviyeye geleceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.