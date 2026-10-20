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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın dönemi başlıyor.

Kafa Sports YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın teknik direktörlük görevine dört yıllık anlaşmayla başlayacağını duyurdu.

Deneyimli teknik adam, programda Montella döneminde sıkça tartışılan santrforsuz oyun anlayışı hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'SANTRFORSUZ OLMAZ'

Candaş Tolga Işık'ın geçmişte söylediği "Santrforsuz olmaz" sözlerini hatırlatması üzerine Sergen Yalçın, önce gülerek esprili bir yanıt verdi:

"Santrforsuz oyun olur neden olmasın? Ben öyle bir şey demedim."

Ardından görüşünü net bir şekilde dile getiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Evet. Santrforsuz olmaz. Doğru söylüyorum."

'SANTRFORU INSTAGRAM'DAN BULACAĞIZ!'

Candaş Tolga Işık'ın "Nereden bulacaksınız?" sorusuna da esprili bir karşılık veren Sergen Yalçın, "Instagram. Ne demek nereden bulacaksınız böyle soru mu olur. Bir sürü santrfor var. Niye yok!" diye konuştu.

A MİLLİ TAKIM'DA SANTRFORLU OYUN SİNYALİ

Vincenzo Montella döneminde A Milli Takım'ın zaman zaman doğal bir santrfor olmadan sahaya çıkması, futbol kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Sergen Yalçın'ın "Santrforsuz olmaz" sözleri ise yeni dönemde hücum hattında orijinal bir santrfora yer vermeyi planladığı yönünde güçlü bir işaret olarak değerlendirildi.

Dört yıllık anlaşmayla A Milli Takım'ın başına geçeceğini açıklayan deneyimli teknik adamın, ilk karşılaşmalarında hücum hattında hangi isimleri tercih edeceği şimdiden merak konusu oldu.