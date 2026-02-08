Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu değerlendirmesinde Alanyaspor kalecisi Paulo Victor'u eleştirerek 6 dakikalık uzatma süresini çok az bulduğunu söyledi.

SERGEN YALÇIN: 'SEZONUN EN KÖTÜ 20 DAKİKASIYDI'

Maça kötü başladıklarını vurgulayan Yalçın, “Sezonun herhalde en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Geriye düştük. Moral bozuldu. Taraftarı kaybettik 20 dakikada. Sonra oyuncularımız çok mücadele etti. 25'ten sonra oyun bize döndü. İkinci yarı tamamen bize döndü. Böyle kötü 20 dakikalar, basit hatalar, konsantrasyon bozukluğu ciddi sorunlar yaşatıyor. Bugün bunu yaşadık. Çocuklar çok mücadele etti ama bugün kısmet değilmiş demek ki...” dedi.

'MAÇIN EN AZ 15 DAKİKA UZAMASI LAZIM'

Karşılaşmanın son bölümündeki uzatma süresine de değinen deneyimli çalıştırıcı, “6 dakika uzatmayı anlamadım. Brezilyalı mı o kaleci nereli, iyi öğrenmiş orda. Yerden kalkmadı. Normal futbol oynayın. Sürekli vakit geçir, vakit geçir. Maçın en az 15 dakika uzaması lazım. Sadece ikinci golün VAR'ı 6 dakika sürdü. Maalesef futbol böyle, o yüzden bir şey ilerlemiyor zaten.” ifadelerini kullandı.