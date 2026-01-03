Beşiktaş, ikinci devreye hazırlık kapsamında Antalya’ya kampa gitti. Beşiktaş cephesinde ise Rafa Silva kampa dahil edilirken, kadro dışı bırakılan Mert Günok ve Necip Uysal'ın yanı sıra sözleşme fesih görüşmeleri yapan Jonas Svensson ve David Jurasek de kampa dahil edilmedi.

RAFA SILVA İSTEĞİYLE KATILDI

Rafa Silva, Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile görüştü ve kampa katılmak istediğini bildirdi. Ardından Antalya kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Rafa Silva'ya Antalya kampında son bir şans vereceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU