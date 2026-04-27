Sergen Yalçın, golsüz eşitlikle tamamlanan Fatih Karagümrük maçının ardından değerlendirmede bulundu:

Yalçın, “Kötü başladık. İlk yarıda bir iki net pozisyon verdik. İkinci yarı pozisyon vermedik. Sağlıklı bir oyun olmadı. Beklediğimiz gibi bir oyun olmadı. Rakip de iyi savundu. Sonlarda pozisyon bulduk ama olmayınca olmuyor. İyi oynadığımızı söylemek zor.

Önümüzdeki maçlara bakacağız. Oyuncular her maç çok iyi oynayacak diye bir kural yok ama Beşiktaş gibi bir camiada bu kabul edilemez. Beşiktaş’ta bir iyi bir kötü gidemezsiniz. Bu tür maçlar herkeste problem yaratıyor, soru işaretleri oluyor. Bugünkü oyun bizi memnun etmedi. İç sahada kazanmamız gereken bir maçtı. Daha pozitif, daha agresif, daha istekli, daha tempolu oynamamız gerekirdi ama beceremedik. İkinci yarıda daha önde oynadık.

Kontrol bizdeydi ama bu kez de pozisyonları gole çeviremedik. Yaşanan problemleri çözmek için çalışıyoruz. Bu sezon inişli çıkışlı grafik sergiliyoruz. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur.” ifadelerini kullandı.