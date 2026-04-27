Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yalçın, iç saha avantajına dikkat çekerek, “İç saha maçı oynayacağız. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Ligin son bölümüne girdik. Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası, ona çok değer veriyoruz. Bugün de önemli bir maç oynayacağız, kazanmak istiyoruz.” dedi.

Tecrübeli teknik adam, takımın genel durumuna ilişkin ise, “Gayet başarılı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu ortamda 100 maç oynamak Türk futbolu için çok önemli. Zor zamanlarda ağır eleştiriler oluyor ama daha pozitif olunmalı.” ifadelerini kullandı.

Yalçın ayrıca, “Yeni bir yapılanma dönemindeyiz, zamana ihtiyacımız var. İlk bölümde işlerin yüzde 30’unu hallettik. Sezon sonunda kadroda ciddi değişiklikler planlıyoruz. Herkesi pozitif olmaya davet ediyorum, sürekli negatiflikle bir yere varamayız.” şeklinde konuştu.