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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Kafa Sports Youtube kanalındaki yorumculuk görevine geri dönen Sergen Yalçın'dan Vincenzo Italiano'ya tavsiye geldi.

'YERİNDE OLSAM HOFFENHEIM MAÇINI YEDEK KADRO OYNARIM'

Beşiktaş'ın önce Hoffenheim ile ardından da Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçlarla ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanı var, oradan gelip Trabzon'a gidecek. Avrupa maçları; oraya git, oradan gel, uçağa bin, yoruyor takımları.

Ben Beşiktaş'ın hocasının yerinde olsam, bir tavsiye olarak söyleyeyim bunu, Hoffenheim maçını yedek kadro oynarım. 6-7 oyuncu değişik oynarım çünkü Hoffenheim'da as kadroyla o maçı oynadığın zaman dönüşte takım o tepkiyi vermez." ifadelerini kullandı.