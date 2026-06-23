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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpteki görev dönemine ilişkin konuşan Yalçın, o süreçte yapılanmanın başarıyla yürütüldüğünü savundu

"TARAFTAR İSTEDİ, GİTTİM"

Sergen Yalçın, "Taraftar isterse giderim dedim, taraftar istedi gittim. Bana yapılanları Italiano'ya yapmayın, bırakın adam işini yapsın." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a geldiğinde kısa vadede başarı vaat etmediğini belirten deneyimli teknik adam, takımın düzelmesi için birkaç transfer dönemine ihtiyaç olduğunu söylediğini dile getirdi.

Yalçın, "Sonuçlar olarak sezonun başarısız olduğunu ama yapılanma olarak yüzde 100 başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Devre arasında yaptığım değişikliği Türkiye'de kimse yapamaz. Dokuz oyuncu gönderdim. Yerine aldığım oyuncular Dünya Kupası'nda oynuyor." dedi.

ERSİN DESTANOĞLU SÖZLERİ

Ersin Destanoğlu ile ilgili de konuşan Yalçın, genç kalecinin yaşadıklarına üzüldüğünü ifade etti.

"Ersin konusu bir vaka. Beşiktaş altyapısından yetişmiş, şampiyonluk yaşamış bir oyuncuya bunlar yapılır mı?" diyen Yalçın, devre arasında oyuncunun odasına gelerek oyundan çıkmak istediğini söylediğini anlattı.

Yalçın, Ersin'in takımda kalması için rapor verdiğini de sözlerine ekledi.

MUCİ VE RAFA SİLVA AÇIKLAMASI

Arnavut futbolcu Ernest Muci hakkında da konuşan Yalçın, "Muci konusunda yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ne yapıyorsa yapsın, benim oyuncum değil." ifadelerini kullandı.

Rafa Silva hakkında yapılan eleştirilere de değinen Yalçın, transfer sürecinde kendisine yöneltilen tepkileri hatırlatarak çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

"KALLEŞLER BUNLAR"

Sergen Yalçın'ın en sert sözleri ise bazı eski Beşiktaşlı futbolculara yönelik oldu.

Yalçın, "Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım televizyonlara ve YouTube programlarına çıkıp sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. Kalleşler bunlar." ifadelerini kullandı.

MONTELLA'YI ELEŞTİRDİ



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında da konuşan Sergen Yalçın, milli takım ve büyük takım teknik direktörlüğü için başarı kriterinin olması gerektiğini savundu.

Yalçın, "Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?" sözleriyle İtalyan teknik adamı eleştirdi.