Beşiktaş’ta sezonun son bölümüne girilirken gözler alınacak kararlara çevrildi. Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor ile 2-2 biten maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın, görevine devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir görüşme yapılmadığını belirterek, kararın kısa süre içinde netleşeceğini söyledi:

“Şu anda devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu yüzden şu an bu konuları konuşmak istemiyorum.”

“İLK YARIDA TATİLDE GİBİYDİK”

Deneyimli teknik adam, maçın genel değerlendirmesinde ise oyuncuların konsantrasyon sorununa dikkat çekti. Hedefsiz bir karşılaşmanın etkili olduğunu vurgulayan Yalçın, ilk yarıdaki performansı esprili bir dille eleştirdi:

“Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maçtı. Oyuncuları konsantre etmek zorlaştı. İlk yarıda çocuklar tatilde gibiydi, ikinci yarıda ise onları tatilden çağırdık.”

Sezonun Konyaspor maçı sonrası fiilen bittiğini ifade eden Yalçın, “O maçtan sonra sezon bizim için bitmişti. Hedefi kaybettik ve bu da oyunculara yansıdı. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım” dedi.