Beşiktaş'ta sezonun sona ermesinin ardından bugün yapılan görüşme sonrası teknik direktörlük görevinden ayrılan Sergen Yalçın'dan ilk açıklama geldi.

'TARAFTAR DESTEĞİ OLMADAN BAŞARILI OLABİLECEĞİME İNANMIYORUM'

İstifasının ardından Milliyet'e konuşan Sergen Yalçın kararının sebeplerini şu sözlerle açıkladı:

"Benim en büyük güvencem Beşiktaş taraftarıydı. Ancak artık taraftarın desteğini arkamızda hissetmiyoruz. Taraftar desteği olmadan başarılı olabileceğime inanmıyorum. Bundan sonra her maçta 'Kaybedersek taraftar nasıl tepki verir?' düşüncesi olacak. Şu an sağlıklı bir ortam olduğunu düşünmüyorum.

'ALACAĞIM VARSA DA BIRAKACAĞIM'

2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hâlâ Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar.

'BU ORTAMDA NASIL ÇALIŞALIM?'

Artık her maç protesto endişesiyle devam edemeyiz. Trabzonspor maçında kaptanım golden sonra bana koşuyor, arkamdakiler 'Neden koşuyorsun' diye yuhalıyor. Bu ortamda nasıl çalışalım?"