Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş turnuvaya veda etti.
Siyah-beyazlı tribünlerden karşılaşma esnasında ve sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'a tepkiler yükselmişti.
BİR YIL SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN CEZASI VERİLDİ
Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odası tüneline doğru giden Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a şişe atan taraftar adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren taraftar işlemlerinin ardından serbest kaldı. Bir yıl spor müsabakalarından men cezası verildi.