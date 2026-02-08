Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş Alanyaspor'u ağırlıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: 'MURILLO'NUN YORGUNLUĞU VAR'

Sergen Yalçın şöyle konuştu:

"Kazanmak istiyoruz, kendi sahamızdayız. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. 3 yeni oyuncumuz var, hazırlar. Geldikleri yerde oynayan oyuncular. Sadece Murillo'nun yorgunluğu var. Diğer oyuncular hazırlar. Onlar da bir alışma süreci yaşayacak ama futbolun dili birdir. Umarım iyi ve güzel bir maç olur.

Son haftalarda performansımız iyi, kaybetmiyoruz. Bir ritim yakalamak istiyoruz.

İdeale yakın kadro bu diye düşünüyoruz. Takımımıza katkı verecek, direkt olayın içine katılacak oyuncular istiyoruz. Agbadou, Oh, Junior takımlarında oynuyorlardı, hazırlar. Murillo da hazır, oynuyordu. Bu maç için böyle bir değerlendirme yaptık. Haftaya belki hepsi oynar. Şu andaki mevcut durum, doğru işler yapılmış gibi görünüyor. İşin bir de saha boyutuna bakmak lazım."