Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta 2-0'lık galibiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın kısa değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçın bu maçlara konsantre olmanın zor olduğunu belirterek rotasyon kadroyla iyi oynadıklarını ifade etti.

SERGEN YALÇIN: 'ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI'

Deneyimli teknik adam, "Rotasyonlu bir kadroyla oynadık. İyi oynadık. İkinci yarı 2-3 tane pozisyon verdik ama bu maçlarda normal. Sezonun sonu geldi artık. Ligde sadece ilk 4 hedefi var. Konsantre olmak da zor. Bu maçlarda fazla konuşmaya gerek yok. Önemli olan 3 puandı. Hemen kupa maçına hazırlanacağız." diye konuştu.