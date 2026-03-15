Trendyol Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Beşiktaş Gençlerbirliği'ni deplasmanda Olaitan ve Orkun Kökçü'nün ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

SERGEN YALÇIN'A MAÇ SONU SERUM TEDAVİSİ UYGULANDI

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın rahatsızlığı nedeniyle maç sonu röportajına gelemedi.

Sergen Yalçın'ın dün kampta soğuk algınlığı nedeniyle halsizleştiği ve buna rağmen takımını yalnız bırakmamak için maça geldiği belirtilirken maç sonu yeniden kendini iyi hissetmemesi nedeniyle serum tedavisi gördüğü kaydedildi.

MURAT KAZAZ: 'LİGİ EN ÜST SIRADA BİTİRMEK İSTİYORUZ'

Sergen Yalçın'ın yerine maç sonu değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz şunları söyledi:

Derbi bizim için üzücü geçti. Kaybettik, kaybetmeyi beklemiyorduk ama bugün çok iyi mücadele ettiler. Üzerimizden attık onu.

Burası zor bir deplasman. Her geçen gün takım savunmasını ve 3. bölge aksiyonlarını geliştiren bir Beşiktaş izletmek istiyoruz.

Önümüze bakıyoruz. Tüm maçlar bizim için çok önemli. Hepsini kazanıp ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz.

'ORKUN'U DİNLENDİRMEK İSTEDİK'

Orkun çok güzel bir gol attı. 4 gün sonra Kasımpaşa maçımız var. Oruç tutan bir oyuncumuz ve onu dinlendirmek istedik. Gerçekten performansı çok iyi. Bizim için ve milli takım çok değerli bir oyuncu.

Olaitan'ı sol kanatta kullanıyoruz ama ona oyun kurulumunda özel görevler veriyoruz. Farklı bir şekilde, merkez opsiyonlarında değerlendiriyoruz. Bizim için iyi oluyor, rakipleri böyle zora sokmaya çalışıyoruz.

Üzerine koya koya daha iyi bir Beşiktaş izleterek ligdeki maçlarımızı ve kupayı kazanıp ligi güzel bir şekilde noktalamak istiyoruz."