Tecrübeli antrenör, Beşiktaş’ın 2026‑27 sezonu için kadrosunu şekillendirme çalışmalarını yürütüyor. 53 yaşında olan teknik direktör, kiralık sözleşmeyle transfer edilen iki futbolcunun forma şansını düşük görerek ayrılığı seçti.

Jota Silva ile Devis Vasquez’in takımdan ayrılacağı belirtildi. Yalçın’ın planlarında yer almayan Jota Silva, lig maçlarının son yedisinde toplam iki dakikada görev aldı.

Ara transfer döneminde yedek kaleci ihtiyacı için Roma’dan altı aylığına kiralanan Devis Vasquez, Beşiktaş formasıyla henüz süre bulamadı. Her iki futbolcunun sözleşmesi hakkında nihai kararın kulüp tarafından resmi olarak kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı, sezon öncesi hazırlıkların hızla sürdüğü vurgulandı.