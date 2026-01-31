Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak zorlu maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: 'KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITMAK İSTİYORUZ'

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Yalçın, “Kendi oyun mantığımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. İç saha oyunlarımız, pozisyonlarımız belli. Herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. İkinci yarı maçlar herkes için zor olacak. Zemin de ağır. Geçen hafta bir sekteye uğradık. Oyunsal anlamda güçlendik. Takımda bazen düşüşler oluyor, oyunun doğasında bu var. Umarım kazanırız.” dedi.

'MUSTAFA'NIN 1 AYDIR ANTRENMAN PERFORMANSI İYİ'

Kadroyla tercihleriyle ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, “Mustafa forvet oynayacak. 1 aydır antrenman performansı iyi. Bugün onla başlamayı tercih ettim. Bilal kendi yerinde. Cengiz sakatlıktan döndü, normale dönüyor. Ndidi'nin başından ciddi bir olay geçti, babasını kaybetti. Başsağlığı dileyelim. Herkes kendi pozisyonunda oynuyor. Tamamen performansa bağlı 1-2 değişiklik olabilir.” ifadelerini kullandı.