Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: 'KONSANTRASYON SORUNU SIKINTIYA SOKTU'

Yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Sergen Yalçın, "Beklemediğimiz bir skor, kazmamayı bekliyorduk. Konsantrasyon sorunu, oyuncuları sıkıntıya soktu. Eyüpspor iyi mücadele etti, kontralarla bize sıkıntı yarattılar." dedi.

'İKİNCİ YARI İNANILMAZ, YAĞMUR, RÜZGAR FIRTINA...'

İkinci yarıda hava koşullarının da maçı kötü etkilediğine değinen Sergen Yalçın, "Cengiz Ünder girdi, çok katkı sağlamaya çalıştı. Kazanabilirdik ama maçtan önce de söyledim, maçlar sahada kazanılır. Kolay gibi maçlarda konsantrasyon sorunu başına çok iş açar. Onun sıkıntısını çektik. İkinci yarı inanılmaz, yağmur, rüzgar, fırtına... Çevirmeye çalıştık ama kazanamadık. Bazen böyle maçlar olabiliyor, normal. Herkesin başına gelebiliyor. Çok ders çıkarabileceğimiz bir maç." diye konuştu.