Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü haftasında Beşiktaş Kocaelispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İki penaltı golünün sonucu belirlediği maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: 'ALABİLDİYSEK AGBADOU HAYIRLI OLSUN'

Sergen Yalçın Agbadou transferinin sorulması üzerine, "Agbadou ile şu an ilgili bilgi sahibi değilim, ne zaman gelecek, maç yeni bitti. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Alabildiysek hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam ayrıca maçın son bölümünde Orkun Kökçü'nün golüyle sonuçlanan penaltı kararı sonrası Kocaelispor yedek kulübesinin hakeme yönelik tepkilerini de eleştirdi.

'RAKİP KULÜBENİN DAVRANIŞLARINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın kırmızı kartla oyundan atılmasına sebep olan tepkiyi anlayamadığını ifade eden Sergen Yalçın, "Tansiyonun bu kadar yükselmesini hiç anlamadım. Taraftar çok güzel, takımını destekliyor, anlamıyorum. Rakip kulübenin davranışlarını anlamak mümkün değil. Saygılı olmamız lazım.

Hakem lehte ve aleyhte kararlar veriyor. Bunlar herkesin başına geliyor. Birçok takım serzenişte bulunabiliyor. Bu kadar tansiyonun yükselmesi bana garip geldi. Lig maçı değil bu, kupa maçı bu. Kocaelispor'un ligde sıkıntısı yok. Demek ki böyle olması gerekiyormuş." diye konuştu.