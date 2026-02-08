Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekipte, yeni transferler de ilk 11'de yer aldı.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Hyeongyu Oh.

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Ruan, Janvier, Makouta, Hagi, Hwang Ui Jo, Güven.

Sergen Yalçın kararını verdi: Beşiktaş'ta yeni transferler ilk 11'de - Resim : 2

SERGEN YALÇIN'IN KARARI

Siyah-beyazlı ekipte; Agbadou, Olaitan ve Hyeongyu Oh ilk 11'de sahne alıyor. Amir Murillo, maça kulübede başlayacak. Kaleci Vasquez ise maç kadrosunda yer almadı.

Asllani ve Toure kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı. Taylan Bulut da kadroya alınmayan bir diğer isim.