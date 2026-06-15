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Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması sürerken kulübün simge isimlerinden Necip Uysal ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKIYOR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan 35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu futbolu Beşiktaş'ta bırakmaya hazırlanıyor.

JÜBİLE MAÇI DÜZENLENECEK

Siyah beyazlı kulüp, uzun yıllar takımın kaptanlığını yapan Necip Uysal'a özel bir organizasyon düzenleyerek jübile maçıyla veda edecek.

ORGANİZASYON DETAYLARI YAKINDA BELLİ OLACAK

Beşiktaş taraftarlarını memnun eden bu gelişmeyle ilgili detayların önümüzdeki haftalarda belli olacağı belirtiliyor.

NECİP UYSAL'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve 2009'da A Takım'a yükseldikten sonra kariyeri boyunca formasını giydiği Siyah Beyazlılar ile 466 maça çıkan Necip Uysal, 3 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.