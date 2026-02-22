Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

El Bilal Toure'nin sakatlığının kendilerini oyun planında değişikliğe zorladığını belirten Sergen Yalçın hafta içi yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını belitti.

Göztepe’nin gücüne de değinen tecrübeli teknik adam, “Göztepe iyi takım, savaşçı bir takım. Hem oyunu kazanmak hem skoru kazanmak mutluluk verici.” ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: 'SEZONUN EN İYİ OYUNUYDU'

Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren Yalçın, “Bugünkü oyun her tarafıyla tatmin ediciydi. Sezonun en iyi oyunuydu. Aldığımız skor, oynadığımız oyun sezonun en iyisiydi.” dedi.

Oyuncuların sahadaki mücadelesine vurgu yapan deneyimli teknik adam, “Bugünkü takımın mücadelesi, isteği, arzusu, oyun planına sadakat... Bana göre Beşiktaş formasına yakıştı. Taraftarlarımız da maç sonuna kadar oyuncuların arkasındaydı. Yavaş yavaş camia birleşiyor.” sözleriyle birlik mesajı verdi.

SERKAN REÇBER VURGUSU

Transfer sürecine de değinen Sergen Yalçın, sportif direktör Serkan Reçber’e özel bir parantez açtı.

“Hep tartışılıyoruz ama bu işlerde Serkan Reçber'in başarısını göz ardı etmemek lazım. Serkan Reçber ne iş yapıyor diyorlar, bu işi yapıyor.” ifadelerini kullanan Yalçın, oyuncu seçimlerinin birlikte yapıldığını belirtti.

“Serkan aylardır bu tip oyuncuları izledi. Yurt dışına gitti, hepsiyle oturdu, yemekler yedi. Bu transferler kolay olmuyor.” diyen Yalçın, başkanın da maddi konularda sürece katkı sağladığını söyledi.