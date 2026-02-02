Sergen Yalçın görüntülü konuşmuştu: Serdal Adalı’dan Nuno Tavares için çılgın hamle

Süper Lig’de kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Başkan Serdal Adalı'nın 'Her an, her şey olabilir.' diyerek sinyalini verdiği Nuno Tavares transferinde sıcak gelişmeler peş peşe geliyor.