Süper Lig’de kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Başkan Serdal Adalı'nın 'Her an, her şey olabilir.' diyerek sinyalini verdiği Nuno Tavares transferinde sıcak gelişmeler peş peşe geliyor.
Sergen Yalçın görüntülü konuşmuştu: Serdal Adalı’dan Nuno Tavares için çılgın hamle
Kış transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş’tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlı ekip Nuno Tavares için devreye girdi. Eğer anlaşma sağlanırsa Başkan Serdal Adalı uçağı İtalya’dan kaldıracak. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin detayları…Derleyen: Furkan Çelik
Haberi Paylaş
1 6
BEŞİKTAŞ’TA NUNO TAVARES HAMLESİ
Sol beke takviyede bulunmak isteyen Kara Kartal, Lazio'nun Portekizli futbolcusu Nuno Tavares'e rotayı çevirdi.
2 6
Beşiktaş yönetimi, kış transfer döneminin bitmesine yakın bir kritik hamle daha yaptı.
3 6
RAKAMI TEKRARDAN GÜNCELLEDİLER
Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Beşiktaş, Nuno Tavares için Lazio'ya teklifini 14 Milyon euro olarak güncelledi.
4 6
SERGEN YALÇIN GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMUŞTU
Sergen Yalçın'ın ise Nuno Tavares ile geçtiğimiz günlerde FaceTime üzerinden görüşmüştü.
5 6
Oyun stilini anlatmış ve İstanbul ve kulübün hakkında bilgi vermişti.
6 6
Kaynak: Diğer