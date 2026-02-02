Yeniçağ Gazetesi
02 Şubat 2026 Pazartesi
Anasayfa Spor Sergen Yalçın görüntülü konuşmuştu: Serdal Adalı’dan Nuno Tavares için çılgın hamle

Sergen Yalçın görüntülü konuşmuştu: Serdal Adalı’dan Nuno Tavares için çılgın hamle

Kış transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş’tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlı ekip Nuno Tavares için devreye girdi. Eğer anlaşma sağlanırsa Başkan Serdal Adalı uçağı İtalya’dan kaldıracak. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin detayları…

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Sergen Yalçın görüntülü konuşmuştu: Serdal Adalı’dan Nuno Tavares için çılgın hamle - Resim: 1

Süper Lig’de kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Başkan Serdal Adalı'nın 'Her an, her şey olabilir.' diyerek sinyalini verdiği Nuno Tavares transferinde sıcak gelişmeler peş peşe geliyor.

Sergen Yalçın görüntülü konuşmuştu: Serdal Adalı’dan Nuno Tavares için çılgın hamle - Resim: 2

BEŞİKTAŞ’TA NUNO TAVARES HAMLESİ

Sol beke takviyede bulunmak isteyen Kara Kartal, Lazio'nun Portekizli futbolcusu Nuno Tavares'e rotayı çevirdi.

Sergen Yalçın görüntülü konuşmuştu: Serdal Adalı’dan Nuno Tavares için çılgın hamle - Resim: 3

Beşiktaş yönetimi, kış transfer döneminin bitmesine yakın bir kritik hamle daha yaptı.

Sergen Yalçın görüntülü konuşmuştu: Serdal Adalı’dan Nuno Tavares için çılgın hamle - Resim: 4

RAKAMI TEKRARDAN GÜNCELLEDİLER

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Beşiktaş, Nuno Tavares için Lazio'ya teklifini 14 Milyon euro olarak güncelledi.

Sergen Yalçın görüntülü konuşmuştu: Serdal Adalı’dan Nuno Tavares için çılgın hamle - Resim: 5

SERGEN YALÇIN GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMUŞTU

Sergen Yalçın'ın ise Nuno Tavares ile geçtiğimiz günlerde FaceTime üzerinden görüşmüştü.

Sergen Yalçın görüntülü konuşmuştu: Serdal Adalı’dan Nuno Tavares için çılgın hamle - Resim: 6

Oyun stilini anlatmış ve İstanbul ve kulübün hakkında bilgi vermişti.

Kaynak: Diğer
